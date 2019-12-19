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Dijital şehirler masaya yatırılıyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.12.2019
DİJİTAL ŞEHİRLER MASAYA YATIRILIYOR

Turkuvaz Yayın Grubu'nun ekonomi dünyasına yön veren dergilerinden Para tarafından düzenlenen II. , bugün The St. Regis 'da gerçekleştirilecek.

Turkuvaz Yayın Grubu'nun ekonomi dünyasına yön veren dergilerinden Para tarafından düzenlenen II. Dijital Şehircilik Zirvesi, bugün The St. Regis 'da gerçekleştirilecek. Şehir yaşamı için dijital çözüm üreten şirketlerin vaatlerinin konuşulacağı zirvede, mimarların dijital geleceğe bakışı da masaya yatırılacak. Zirve, Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş'in konuşmasıyla başlayacak.

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