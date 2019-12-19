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En hızlı nasıl boşanılır?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.12.2019
EN HIZLI NASIL BOŞANILIR?

Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

Boşanma davaları uzun ve zor süreçlerdir. Özellikle tarafların özel hayatlarında yaşadıklarının dilekçelerde, mahkeme huzurunda konuşulması ve tartışılması, taraflar için pek kolay bir durum değildir. Taraflar her konuda anlaşmışsa, anlaşmalı boşanma prosedürü en hızlı olan yoldur ve genellikle tek celsede sonuçlanır. Fakat dava çekişmeli ise, artık burada önemli olan hızlı sonuç almak değil, hakkını doğru bir şekilde kanıtlayabilmek olmalıdır.

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