En hızlı nasıl boşanılır?
Giriş Tarihi: 19.12.2019
Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...Boşanma davaları uzun ve zor süreçlerdir. Özellikle tarafların özel hayatlarında yaşadıklarının dilekçelerde, mahkeme huzurunda konuşulması ve tartışılması, taraflar için pek kolay bir durum değildir. Taraflar her konuda anlaşmışsa, anlaşmalı boşanma prosedürü en hızlı olan yoldur ve genellikle tek celsede sonuçlanır. Fakat dava çekişmeli ise, artık burada önemli olan hızlı sonuç almak değil, hakkını doğru bir şekilde kanıtlayabilmek olmalıdır.
TAKVİM
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Hazineden ihraç
- BDDK'dan flaş karar! Sınırlama getirildi
- Dijital şehirler masaya yatırılıyor
- Rakamlar açıklandı! 43 bin kişi ilk kez kullandı
- Evsiz kimse kalmayacak!
- SGK'dan kaplıca desteği
- TOKİ hangi illerde ve ilçelerde konut yapacak? 2020 TOKİ konutları nerelerde yapılacak?
- 53 bin kişiye iş fırsatı
- Emekli ve memura kazanç masası!
- "Kanal İstanbul özgürlük projesidir"
Daha Fazla Gör
- Hekimoğlu hangi hastanede çekiliyor? Hekimoğlu hangi dizinin uyarlaması?
- Kemal Ayvaz kimdir? Hanife Gürdal’ın eşi Kemal Ayvaz kaç yaşında, nereli?
- 18 Aralık Masterchef eleme adayları kim oldu? Masterchef eleme potasında yeni isim…
- Kuruluş Osman 5. bölüme damga vuran sahne! At kuyruğu neden bağlanır?
- Trump azil son dakika gelişmesi! Trump azil oylaması sonucu nedir? Azil ne demek?
- Antalya’da 16 yaşındaki kıza cinsel istismar davası başladı! 'Abim abim' diyerek yaklaşarak...
- Barcelona Real Madrid maçı CANLI anlatım izle | Video
- Birleşmiş Milletler'den 7,7 milyar dolar taahhüt
- TOKİ hangi illerde ve ilçelerde konut yapacak? 2020 TOKİ konutları nerelerde yapılacak?
- Mesut Özil, PES oyunlarının Çin'deki sürümlerinden çıkarılıyor
- Kuruluş Osman 5. bölüm tek parça izle! Kuruluş Osman 5. bölüm izle! | ATV
- Samoa'daki kızamık salgınında ölü sayısı 76'ya yükseldi