En hızlı nasıl boşanılır?

Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

davaları uzun vezor süreçlerdir.Özellikle taraflarınözel hayatlarındayaşadıklarınındilekçelerde,mahkeme huzurundakonuşulması vetartışılması, taraflariçin pek kolay birdurum değildir.Taraflar her konudaanlaşmışsa, anlaşmalıboşanma prosedürüen hızlı olan yoldur vegenellikle tek celsedesonuçlanır. Fakatdava çekişmeli ise,artık burada önemliolan hızlı sonuçalmak değil, hakkınıdoğru bir şekildekanıtlayabilmekolmalıdır.