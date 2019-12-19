Yurt dışına açılmak kolaylaştı
Giriş Tarihi: 19.12.2019
Yurt dışından marka almak kolaylaştı. Türk Eximbank’ın kredisinde azami vade 3 yıldan 10 yıla çıktı. 3 yıl geri ödemesiz dönem de eklendi. Faiz de düştü.Türk Eximbank, yurt dışına açılmak isteyen firmalar için marka kredisini, vadesini artırıp faizini düşürerek yeniden düzenledi. Banka, marka kredisini, azami 3 yıl geri ödemesiz toplamda 10 yıla varan vadelerde yurt dışından marka ve marka ile ilgili tesis almak isteyen firmalara sundu. Kredinin faiz oranı ise euribor+2.75 olarak belirlendi. Genel Müdür Ali Güney, "Uzun süredir 3 yıl vade ile sınırlı olan marka kredimizin toplam vadesini azami 10 yıla çıkardık. Ayrıca 10 yıl vade, 3 yıla kadar da geri ödemesiz dönem içeriyor. Son dönemde fonlama maliyetlerindeki düşüşleri eş zamanlı kredi faizlerimize yansıtarak marka alımlarında ihracatçılarımızın uluslararası rekabet avantajına sahip olmalarını hedefliyoruz. Bu bağlamda marka kredimizde faiz indirimimiz, vade değişimini de dikkate aldığımızda 100 baz puanın üzerindedir" dedi.
HANGİ ŞARTLAR VAR
Marka Kredisi Programı ile yurt dışında yerleşik marka ve/veya marka ile ilgili mağaza/ tesis satın alınması; Türk malı/ markası imajının geliştirilmesi ile moda yaratmaya veya Türk markasını yerleştirmeye yönelik yurt dışına açılması ve yerleşme faaliyetlerinin yürütülmesi için; kredi başvuru tarihinden en çok 1 yıl öncesine kadar yapılan harcamaların harcama belgeleri karşılığında, yapılacak harcamaların ise harcama taahhüdü karşılığında finansmanı sağlanıyor. Markalaşma faaliyetlerinin finansmanı için söz konusu markanın harcamanın gerçekleştirilmiş olduğu/ gerçekleştirileceği ülkede tescil edilmiş ve koruma süresinin devam ediyor olması gerekiyor. Markanın haciz, rehin ve benzeri nedenlerle sınırlandırılmamış olması da şart koşuluyor.
TUTARI EXIMBANK BELİRLİYOR
Türk Eximbank, Marka Kredisi Programı ile firmalarımızın yurt dışına açılmasını destekliyor. Kredi tutarları, markalaşmaya yönelik yapılmış/ yapılacak harcamalar ve sözleşmeler dikkate alınarak Türk Eximbank tarafından işlem bazında belirleniyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Daha Fazla Gör
- Hekimoğlu hangi hastanede çekiliyor? Hekimoğlu hangi dizinin uyarlaması?
- Kemal Ayvaz kimdir? Hanife Gürdal’ın eşi Kemal Ayvaz kaç yaşında, nereli?
- 18 Aralık Masterchef eleme adayları kim oldu? Masterchef eleme potasında yeni isim…
- Kuruluş Osman 5. bölüme damga vuran sahne! At kuyruğu neden bağlanır?
- Trump azil son dakika gelişmesi! Trump azil oylaması sonucu nedir? Azil ne demek?
- Antalya’da 16 yaşındaki kıza cinsel istismar davası başladı! 'Abim abim' diyerek yaklaşarak...
- Barcelona Real Madrid maçı CANLI anlatım izle | Video
- Birleşmiş Milletler'den 7,7 milyar dolar taahhüt
- TOKİ hangi illerde ve ilçelerde konut yapacak? 2020 TOKİ konutları nerelerde yapılacak?
- Mesut Özil, PES oyunlarının Çin'deki sürümlerinden çıkarılıyor
- Kuruluş Osman 5. bölüm tek parça izle! Kuruluş Osman 5. bölüm izle! | ATV
- Samoa'daki kızamık salgınında ölü sayısı 76'ya yükseldi