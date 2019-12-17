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Tayin için Yargıtay’dan emsal karar! İşçinin rızası şart...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.12.2019
TAYİN İÇİN YARGITAY’DAN EMSAL KARAR

Çalıştığı şirket tarafından rızası alınmadan başka şehirde görevlendirilen işçi, yeni görev yerine gitmedi. İşverenin devamsızlık tutanağı tutup kapı önüne koyduğu işçiye müjdeli haber 'dan geldi. İşçinin nedeni tam olarak ortaya konulmadan başka bir şehre gönderilmesinin işçi açısından iş şartlarında aleyhe değişiklik olduğuna dikkat çeken 9. ; davacı işçinin bunu kabul etmek zorunda olmadığına hükmetti.

Çalıştığı şirket tarafından rızası alınmadan başka şehirde görevlendirilen işçi, yeni görev yerine gitmedi. İşverenin devamsızlık tutanağı tutup kapı önüne koyduğu işçiye müjdeli haber 'dan geldi. İşçinin nedeni tam olarak ortaya konulmadan başka bir şehre gönderilmesinin işçi açısından iş şartlarında aleyhe değişiklik olduğuna dikkat çeken 9. ; davacı işçinin bunu kabul etmek zorunda olmadığına hükmetti. İş mahkemesinin kararını bozan Yargıtay'ın kararında, "Görevlendirmeyi kabul etmeyen işçinin 'taki işyerinde devamsızlığından söz edilemez. Davacının talep ettiği kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulü yerine reddi hatalıdır." denildi.

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