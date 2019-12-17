Tayin için Yargıtay’dan emsal karar! İşçinin rızası şart...
Giriş Tarihi: 17.12.2019
Çalıştığı şirket tarafından rızası alınmadan başka şehirde görevlendirilen işçi, yeni görev yerine gitmedi. İşverenin devamsızlık tutanağı tutup kapı önüne koyduğu işçiye müjdeli haber Yargıtay'dan geldi. İşçinin nedeni tam olarak ortaya konulmadan başka bir şehre gönderilmesinin işçi açısından iş şartlarında aleyhe değişiklik olduğuna dikkat çeken 9. Hukuk Dairesi; davacı işçinin bunu kabul etmek zorunda olmadığına hükmetti.Çalıştığı şirket tarafından rızası alınmadan başka şehirde görevlendirilen işçi, yeni görev yerine gitmedi. İşverenin devamsızlık tutanağı tutup kapı önüne koyduğu işçiye müjdeli haber Yargıtay'dan geldi. İşçinin nedeni tam olarak ortaya konulmadan başka bir şehre gönderilmesinin işçi açısından iş şartlarında aleyhe değişiklik olduğuna dikkat çeken 9. Hukuk Dairesi; davacı işçinin bunu kabul etmek zorunda olmadığına hükmetti. İş mahkemesinin kararını bozan Yargıtay'ın kararında, "Görevlendirmeyi kabul etmeyen işçinin Tokat'taki işyerinde devamsızlığından söz edilemez. Davacının talep ettiği kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulü yerine reddi hatalıdır." denildi.
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