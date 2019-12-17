MODOKO’dan yurt dışı atağı
Giriş Tarihi: 17.12.2019
İstanbul'un mobilya ihtiyacının yüzde 60'ını karşılayan ve 40 ülkeye ihracat gerçekleştiren MODOKO, 50'nci yılını kutladı. MODOKO Başkanı Koray Çalışkan, "İstanbul'un mobilya ihtiyacının yüzde 40'ını tek başına karşılıyoruz. 150 bin metrekare büyüklüğünde, 350 mağazanın içerisinde bulunduğu MODOKO'dan Avrupa, ABD, Ortadoğu ve Türki Cumhuriyetler olmak üzere 40 ülkeye ihracat yapıyoruz. MODOKO ihracatın yüzde 20'sini tek başına gerçekleştiriyor" dedi. ABD'de MODOKO modelinin aynısını kuracaklarını belirten Çalışkan, "Projeye 2020'de başlıyoruz" dedi.İstanbul'un mobilya ihtiyacının yüzde 60'ını karşılayan ve 40 ülkeye ihracat gerçekleştiren MODOKO, 50'nci yılını kutladı. MODOKO Başkanı Koray Çalışkan, "İstanbul'un mobilya ihtiyacının yüzde 40'ını tek başına karşılıyoruz. 150 bin metrekare büyüklüğünde, 350 mağazanın içerisinde bulunduğu MODOKO'dan Avrupa, ABD, Ortadoğu ve Türki Cumhuriyetler olmak üzere 40 ülkeye ihracat yapıyoruz. MODOKO ihracatın yüzde 20'sini tek başına gerçekleştiriyor" dedi. ABD'de MODOKO modelinin aynısını kuracaklarını belirten Çalışkan, "Projeye 2020'de ba��lıyoruz" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Emekliye 5'li kazanç! 2020 yılıyla birlikte...
- İhracatçıya faiz indirimi
- İşsizlik %14’ün altına düştü
- Tayin için Yargıtay’dan emsal karar
- Geçmeyen 5 bin TL ceza ödeyecek! Son gün 1 Ocak...
- İstanbullular'a 10 bin konut
- Bütçe 7.8 milyar fazla verdi
- 2020 asgari ücret ne kadar olacak? Yeni yıl için asgari ücret tahminleri!
- Engelli öğretmene Şubat müjdesi
- Sigortalar birleşiyor
Daha Fazla Gör
- 2020 asgari ücret ne kadar olacak? Yeni yıl için asgari ücret tahminleri!
- CHP’li Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz kimdir? İbrahim Burak Oğuz kaç yaşında, nereli?
- Roma İmparatoru Neron MS 67'deki olimpiyatlarda hangisini yaparken yere düşüp yarışı bitirememiş buna rağmen birinci ilan edilmiştir?
- Hangi adda bir tarım aracı vardır? - Kim Milyoner Olmak İster
- 1947'de Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün de imzaladığı Bakanlar Kurulu kararıyla hangisi kurulmuştur?
- Hangisi bir atasözüdür? - Milyoner sorusu!
- Sis Ağrı ve Erzurum'u esir aldı! Görüş mesafesi 15 metreye düştü
- TDK, hangisini pille çalışan, kulaklık aracılığıyla müzik dinlemeye, yarayan insanın üzerinde taşıyabileceği teyp olarak tanımlar?
- Tarihte elektronik posta göndermiş ilk hükümdar hangi ülkenin hükümdarıdır?
- William Lawlis Pace, kafasındaki mermiyle ne kadar süre yaşayarak Guinness Dünya Rekorları'na girmiştir?
- Şanlıurfa'daki Halilürrahman Külliyesi'nde bulunan Balıklıgöl'de yaşayan, yiyenin başına felaket getirileceğine inanılan balıklar hangisi?
- 16 Aralık Kim Milyoner Olmak İster canlı izle! - ATV