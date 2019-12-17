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Bütçe 7.8 milyar fazla verdi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.12.2019
BÜTÇE 7.8 MİLYAR FAZLA VERDİ

Merkezi yönetim bütçesinde, 'da 7.8 milyar lira fazla verilirken, Ocak-Kasım döneminde ise 92.9 milyar lira açık kaydedildi. Hazine ve verilerine göre, Kasım'da bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.7 artarak 83.3 milyar lira, bütçe giderleri de yüzde 1.6 artışla 75.5 milyar lira oldu. Bütçe gelirleri yüzde 16.2 yükselerek 802.5 milyar lira oldu.

Merkezi yönetim bütçesinde, 'da 7.8 milyar lira fazla verilirken, Ocak-Kasım döneminde ise 92.9 milyar lira açık kaydedildi. Hazine ve verilerine göre, Kasım'da bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.7 artarak 83.3 milyar lira, bütçe giderleri de yüzde 1.6 artışla 75.5 milyar lira oldu. Bütçe gelirleri yüzde 16.2 yükselerek 802.5 milyar lira oldu.

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