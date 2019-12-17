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Sigortalar birleşiyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.12.2019
SİGORTALAR BİRLEŞİYOR

Genel Müdürü , kamu bankalarının kontrolünde bulunan şirketlerinin birleştirilmesi projesine ilişkin, "Proje tamamlandığında, sigortacılık sektörü daha derin ve geniş bir yapıya dönüşürken sektörün pazar payı büyüyecek, ürün gamı artacak" dedi.

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, kamu bankalarının kontrolünde bulunan şirketlerinin birleştirilmesi projesine ilişkin, "Proje tamamlandığında, sigortacılık sektörü daha derin ve geniş bir yapıya dönüşürken sektörün pazar payı büyüyecek, ürün gamı artacak" dedi.

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