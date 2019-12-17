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İhracatçıya faiz indirimi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.12.2019
İHRACATÇIYA FAİZ İNDİRİMİ

, Türk Eximbank'ın kredilerinde yeni bir indirimi yaptığını belirterek, " bankası Türk Eximbank, döviz kredilerinde, vade ve türlerine göre değişen oranlarda olmak üzere 100 baz puana varan faiz indirimlerine gitti" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın kredilerinde yeni bir indirimi yaptığını belirterek, " bankası Türk Eximbank, döviz kredilerinde, vade ve türlerine göre değişen oranlarda olmak üzere 100 baz puana varan faiz indirimlerine gitti" dedi.

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