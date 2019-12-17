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Kredi kartı ile vergi ödeme dönemi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.12.2019
HERKESİ İLGİLENDİRİYOR! KREDİ KARTIYLA ÖDEME İMKANI GELİYOR...

 Başkanlığı 26 Kasım tarihinde bankalara gönderdiği yazıyla özel bankaların vergi tahsilatına ilişkin protokollerini iptal etti. sitesinde önceki gün yayımlanan duyuruyla da konuya açıklık getirdi. Duyuruya göre 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren vergi, harç ve diğer alacaklar vergi daireleri dışında , , , , , ve ’den yatırılabilecek.

Kamu bankaları dışında diğer bankalar tarafından nakden, hesaptan, çekle, kartı, havale ve EFT yoluyla tahsilat yapılmayacak. Kredi kartı ile motorlu taşıtlar vergisi, trafik idari para cezası, trafik cezası, geçiş ücreti ve idari para cezası ödenebilecek.

Başkanlığı 26 Kasım tarihinde bankalara gönderdiği yazıyla özel bankaların vergi tahsilatına ilişkin protokollerini iptal etti. sitesinde önceki gün yayımlanan duyuruyla da konuya açıklık getirdi. Duyuruya göre 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren vergi, harç ve diğer alacaklar vergi daireleri dışında , , , , , ve 'den yatırılabilecek. Özel bankalardan kredi kartı ile bazı vergiler yatırılabilecek.

Duyuruda kredi kartı ile yatırılabilecek vergiler şöyle sıralandı:

"Gelir vergisi (gayrimenkul/menkul sermaye iradı, ücret, diğer kazanç ve iratlardan kaynaklı gelir vergisi), motorlu taşıtlar vergisi, trafik idari para cezası, Karayolları Taşıma Kanunu idari para cezası, geçiş ücreti ve idari para cezası, diğer idari para cezaları, mali yapılandırma kanunları (6736, 7020, 7143 gibi), 6183 sayılı Kanun kapsamında taksitlendirilmiş borçlar, tapu harcı, yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı, öğrenim kredisi ve katkı kredi borçları, pasaport harcı ve değerli kağıt bedeli, sürücü belgesi harcı ve değerli kağıt bedeli, T.C. kimlik kartı bedeli, yurt dışına çıkış harcı, ecrimisil gelirleri, veraset ve intikal vergisi"

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