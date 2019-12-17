Kredi kartı ile vergi ödeme dönemi
Gelir İdaresi Başkanlığı 26 Kasım tarihinde bankalara gönderdiği yazıyla özel bankaların vergi tahsilatına ilişkin protokollerini iptal etti. İnternet sitesinde önceki gün yayımlanan duyuruyla da konuya açıklık getirdi. Duyuruya göre 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren vergi, harç ve diğer alacaklar vergi daireleri dışında Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıflar Bankası, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Emlak Katılım ve PTT’den yatırılabilecek.
Kamu bankaları dışında diğer bankalar tarafından nakden, hesaptan, çekle, banka kartı, havale ve EFT yoluyla tahsilat yapılmayacak. Kredi kartı ile motorlu taşıtlar vergisi, trafik idari para cezası, trafik cezası, geçiş ücreti ve idari para cezası ödenebilecek.
Gelir İdaresi Başkanlığı 26 Kasım tarihinde bankalara gönderdiği yazıyla özel bankaların vergi tahsilatına ilişkin protokollerini iptal etti. İnternet sitesinde önceki gün yayımlanan duyuruyla da konuya açıklık getirdi. Duyuruya göre 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren vergi, harç ve diğer alacaklar vergi daireleri dışında Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıflar Bankası, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Emlak Katılım ve PTT'den yatırılabilecek. Özel bankalardan kredi kartı ile bazı vergiler yatırılabilecek.
Duyuruda kredi kartı ile yatırılabilecek vergiler şöyle sıralandı:
"Gelir vergisi (gayrimenkul/menkul sermaye iradı, ücret, diğer kazanç ve iratlardan kaynaklı gelir vergisi), motorlu taşıtlar vergisi, trafik idari para cezası, Karayolları Taşıma Kanunu idari para cezası, geçiş ücreti ve idari para cezası, diğer idari para cezaları, mali yapılandırma kanunları (6736, 7020, 7143 gibi), 6183 sayılı Kanun kapsamında taksitlendirilmiş borçlar, tapu harcı, yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı, öğrenim kredisi ve katkı kredi borçları, pasaport harcı ve değerli kağıt bedeli, sürücü belgesi harcı ve değerli kağıt bedeli, T.C. kimlik kartı bedeli, yurt dışına çıkış harcı, ecrimisil gelirleri, veraset ve intikal vergisi"
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- 2020 asgari ücret ne kadar olacak? Yeni yıl için asgari ücret tahminleri!
- CHP’li Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz kimdir? İbrahim Burak Oğuz kaç yaşında, nereli?
- Roma İmparatoru Neron MS 67'deki olimpiyatlarda hangisini yaparken yere düşüp yarışı bitirememiş buna rağmen birinci ilan edilmiştir?
- Hangi adda bir tarım aracı vardır? - Kim Milyoner Olmak İster
- 1947'de Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün de imzaladığı Bakanlar Kurulu kararıyla hangisi kurulmuştur?
- Hangisi bir atasözüdür? - Milyoner sorusu!
- Sis Ağrı ve Erzurum'u esir aldı! Görüş mesafesi 15 metreye düştü
- TDK, hangisini pille çalışan, kulaklık aracılığıyla müzik dinlemeye, yarayan insanın üzerinde taşıyabileceği teyp olarak tanımlar?
- Tarihte elektronik posta göndermiş ilk hükümdar hangi ülkenin hükümdarıdır?
- William Lawlis Pace, kafasındaki mermiyle ne kadar süre yaşayarak Guinness Dünya Rekorları'na girmiştir?
- Şanlıurfa'daki Halilürrahman Külliyesi'nde bulunan Balıklıgöl'de yaşayan, yiyenin başına felaket getirileceğine inanılan balıklar hangisi?
- 16 Aralık Kim Milyoner Olmak İster canlı izle! - ATV