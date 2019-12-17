Geçmeyen 5 bin TL ceza ödeyecek! Son gün 1 Ocak...

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan tebliğler ile birlikte 1 Ocak 2020 itibariyle şirketlerin e-Dönüşüm alanında verimliliklerini arttıracakları yeni bir dönem başlıyor.

1 Ocak'tan itibaren firmalar vergi mükellefi olanlara yani diğer firmalara vergiler dahil 5 bin TL üzerinde kâğıt fatura kesemeyecek. Vergi mükellefi olmayanlara yani son kullanıcılara da vergiler dahil 30 bin TL ve üstü faturaları GİB portal üzerinden e-Arşiv Fatura olarak düzenlenmek zorundalar. Özel entegratör şirketi Digital Planet Genel Müdürü Evren Demirbaşoğlu "Tüm mükelleflerin 1 Ocak 2020 itibariyle e-Arşiv Fatura kullanmaları zorunlu hale geldi. Ayrıca herhangi bir e-Belge mükellefi olmayan firmalar da 1 Ocak 2020'den itibaren günlük belirli limitlerin üzerinde kâğıt fatura kesemeyecekler" dedi.

HER BELGE 240 LİRA

Demirbaşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından zorunluluk getirilen belgeler düzenlenmediği, kullanılmadığı, bulundurulmadığı takdirde cezai uygulamalar var. Düzenlenen belgelerin aslı ile örneğinde farklı meblağlar olan, gerçeğe aykırı olarak düzenlen veya elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere kâğıt olarak düzenlenen fatura tespit edildiğinde her bir belge için 240 Türk lirası özel usulsüzlük cezası kesilecek" dedi.