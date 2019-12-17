Tarım-ÜFE Kasım'da arttı
Son dakika haberi... Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,76 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Kasım tarım ürünleri üretici fiyat endeksini açıkladı. Buna göre; tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE), 2019 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,76, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 13,60, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,33 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 22,82 artış gösterdi. Bir önceki aya göre değişim; tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 1,85, balıkçılıkta yüzde 1,60 artış, ormancılık ürünlerinde yüzde 2,60 azalış gerçekleşti.
Aylık en fazla artış çok yıllık bitkisel ürünler ana grubunda gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 3,24, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 2,13 ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,57 artış gerçekleşti.
Alt tarım gruplarından sebzeler bir önceki aya göre yüzde 3,30 arttı. Alt tarım gruplarından; çeltik yüzde 4,63, canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 1,78, yumuşak çekirdekli ve sert çekirdekli meyveler yüzde 1,25, diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler yüzde 0,30 ve tahıllar, baklagiller ve yağlı tohumlar yüzde 0,21 artış, yağlı meyveler yüzde 3,38 azalış gösterdi.
Kasım 2019'da endekste kapsanan 90 maddeden; 1 madde bu ay endekse girerken, 46 maddenin fiyatlarında artış, 39 maddenin fiyatlarında azalış, 4 maddenin fiyatlarında ise değişim olmamıştır.
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