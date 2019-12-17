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Engelli öğretmene Şubat müjdesi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.12.2019
ENGELLİ ÖĞRETMENE ŞUBAT MÜJDESİ

, Şubat ayında 750 engelli öğretmenin kadroya alınacağının müjdesini verdi. 2003'ten bu yana 23 bin 590 engelli personel alındığını ve bunların 7 bin 728'inin öğretmen olduğunu belirten Selçuk, atama takvimini haftaya açıklayacaklarını ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şubat ayında 750 engelli öğretmenin kadroya alınacağının müjdesini verdi. 2003'ten bu yana 23 bin 590 engelli personel alındığını ve bunların 7 bin 728'inin öğretmen olduğunu belirten Selçuk, atama takvimini haftaya açıklayacaklarını ifade etti.

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