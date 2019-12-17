Parası olana tatil! İşte yurt içi ve yurt dışı yılbaşı tatil fiyatları...
Giriş Tarihi: 17.12.2019
2020 yılına yurtdışında tatilde girmek isteyenler için tur fiyatları 299 eurodan başlıyor. Yurtiçinde kayak yaparak yeni yılı karşılamak isteyenlerin de en az 2 bin 680 lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Yeni yıl tatilinde fiyat rekorunu ise 50 bin lira ile KKTC elinde tutuyor.2020 yaklaşırken, yeni yıla tatilde girmek isteyenler rezervasyonlarını yapmaya başladı. Tur operatörleri de gerek yurtiçi gerek yurtdışı alternatifleri ile tatilciler için hazırlıklarını tamamladı. Turizmciler, yılbaşı gecesi için yurtiçi tatili rezervasyonlarının kısa sürede yüzde 100 doluluk oranına ulaşmasını bekliyor. Yurt içinde yeni yıla kayak yaparak girmek isteyenlerin, 3 gece için en az 2 bin 680 lirayı gözden çıkarması gerekiyor.
Antalya'da 5 yıldızlı otelde yeni yılı karşılamak isteyenlerin ise 3 gece için en az bin 200 lira ödemesi gerekiyor. En yüksek fiyatlar da KKTC'de. KKTC'de bir otelde yeni yıla girmek, 4 bin ile 50 bin lira arasında fiyatlanıyor. 2020 yılına yurtdışında girmek isteyenler için tur fiyatları, 299 eurodan başlıyor. 3 günlük Barselona turu 549 euroya, Roma turu da 499 euroya satılıyor.
OTELLER YÜZDE 100 DOLACAK
Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı Mehmet İşler, yılbaşında otellerde yüzde 100 doluluk olacağını belirtti. 4 gün tatil düşünenlerin genellikle termal ve kayak otellerini, 1 gün tatil yapacak olanların ise şehir içi ve çevresindeki otelleri tercih edeceğini kaydeden İşler, "Çeşme, Foça, Kuşadası ve İzmir son derece revaçta. Termal olarak Denizli, kayak için Bursa ve Kayseri isteniyor" dedi.
KAYAK TUTKUSU
Yeni yıla tatilde girmek isteyenlerin ilk tercihi bu yıl da kayak merkezleri oldu. Hem yurtiçindeki hem de yurtdışındaki kayak merkezleri şimdiden önemli doluluk yakaladı.
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