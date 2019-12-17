İşsizlik yüzde 14’ün altına düştü
Giriş Tarihi: 17.12.2019
Ekonomide üçüncü çeyrekte başlayan toparlanma işsizlik rakamlarına yansımaya başladı. Ağustos'ta yüzde 14 olan işsizlik, Eylül'de yüzde 13.8'e geriledi. Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı Eylül'de 28 milyon 440 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsiz sayısı 84 bin kişi azalarak 4 milyon 566 bine geriledi.Ekonomide üçüncü çeyrekte başlayan toparlanma işsizlik rakamlarına yansımaya başladı. Ağustos'ta yüzde 14 olan işsizlik, Eylül'de yüzde 13.8'e geriledi. Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı Eylül'de 28 milyon 440 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsiz sayısı 84 bin kişi azalarak 4 milyon 566 bine geriledi.
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