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İşsizlik yüzde 14’ün altına düştü

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.12.2019
İŞSİZLİK %14’ÜN ALTINA DÜŞTÜ

Ekonomide üçüncü çeyrekte başlayan toparlanma rakamlarına yansımaya başladı. Ağustos'ta yüzde 14 olan işsizlik, 'de yüzde 13.8'e geriledi. 'de edilenlerin sayısı Eylül'de 28 milyon 440 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsiz sayısı 84 bin kişi azalarak 4 milyon 566 bine geriledi.

Ekonomide üçüncü çeyrekte başlayan toparlanma rakamlarına yansımaya başladı. Ağustos'ta yüzde 14 olan işsizlik, 'de yüzde 13.8'e geriledi. 'de edilenlerin sayısı Eylül'de 28 milyon 440 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsiz sayısı 84 bin kişi azalarak 4 milyon 566 bine geriledi.

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