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Asgari ücrette son dakika gelişmesi!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.12.2019 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019
ASGARİ ÜCRETTE SON DAKİKA GELİŞMESİ!

TÜİK temsilcileri, tespitinde dikkate alınan, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını Asgari ÜCret Tespit Komisyonu'yla paylaştı.

TÜİK temsilcileri, tespitinde dikkate alınan, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını Asgari ÜCret Tespit Komisyonu'yla paylaştı.

ASGARİ ücret görüşmelerinde Türkiye İstatistik Kurumu, bir işçinin ihtiyaç duyacağı aylık ortalama harcama tutarını belirledi ve rakamı komisyona iletti. Komisyona iletilen rakam, ağır işler için 2 bin 331 TL oldu. Orta işler içinse 2 bin 86 TL olarak bildirildi.

2020 yılı asgari ücretini belirleme toplantısında son dakika gelişmesi! İlk kez rakam... |Video 2020 YILI ASGARİ ÜCRETİNİ BELİRLEME TOPLANTISINDA SON DAKİKA GELİŞMESİ! İLK KEZ RAKAM... |VİDEO

2020 asgari ücret toplantısı başladı! Asgari ücret ne kadar olacak? 2020 AGİ ne kadar olacak? 2020 ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI BAŞLADI! ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? 2020 AGİ NE KADAR OLACAK?

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