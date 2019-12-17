Asgari ücrette son dakika gelişmesi!
Giriş Tarihi: 17.12.2019 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019
TÜİK temsilcileri, asgari ücret tespitinde dikkate alınan, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını Asgari ÜCret Tespit Komisyonu'yla paylaştı.
TÜİK temsilcileri, asgari ücret tespitinde dikkate alınan, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını Asgari ÜCret Tespit Komisyonu'yla paylaştı.
ASGARİ ücret görüşmelerinde Türkiye İstatistik Kurumu, bir işçinin ihtiyaç duyacağı aylık ortalama harcama tutarını belirledi ve rakamı komisyona iletti. Komisyona iletilen rakam, ağır işler için 2 bin 331 TL oldu. Orta işler içinse 2 bin 86 TL olarak bildirildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- TÜİK asgari ücret için rakamı belirledi!
- 7 bin TL maaşla işçi alınacak!
- Türkleri köşeye sıkıştırmaya gelmez
- Asgari ücret zammı ile işsizlik maaşı da artacak!
- Kritik toplantı başladı! Asgari ücret ne kadar olacak?
- 100 bin konut heyecanı! İşte projenin yapılacağı il ve ilçeler...
- İstifa eden de tazminat alabilir!
- MEB'den öğrencilere 7 bin 120 TL!
- Türkiye'de kasım ayı konut satışları belli oldu
- Evde bakım ücretleri yatırıldı! İşte ödemeleri yapılan iller...
Daha Fazla Gör
- 5 yaşındaki küçük çocuğun feci ölümü! Otomatik kapı faciası |Video
- Alevi vatandaşlar üzerinden kirli oyun! Çamur medyası yine yalan haberle tahrik ettiler
- Son dakika: Başkan Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü
- 201 kiloluk kadın için bakanlık devreye girdi
- MSB açıkladı! Rasulayn'da doğan bebeğe "Barış" adı verildi
- Rekabet Kurumu'ndan Google açıklaması
- Rum muhalefeti: Türkiye bize meydan okudu
- Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, Halk TV'nin satışı ve CHP'deki ilginç bağlantıları kaleme aldı
- Son dakika: Rahmi Koç'un sağlık durumu hakkında hastaneden açıklama
- Diyanet İşleri Başkanlığı: Camilerdeki sabit oturaklar kaldırılacak
- Son dakika: İçişleri Bakanlığı: Turuncu Liste'de yer alan Servet Demir öldürüldü
- "Hayatı ucuzlatacağız" diyen Ekrem İmamoğlu, bin 500 kaleme zam yaptı