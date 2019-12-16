Son dakika: Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı
Giriş Tarihi: 16.12.2019 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019
Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül 2019'a ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. İşsizlik oranı eylülde yüzde 13,8 oldu.Türkiye genelinde işsizlik oranı, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarını kapsayan Eylül döneminde, geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 11.4 düzeyinden, 2.4 puanlık artışla yüzde 13.8'e yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, bu dönemde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı da 817 bin kişi artarak 4 milyon 566 bin kişiye çıktı.
Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 2.9 puanlık artış ile yüzde 16.4 düzeyine yükselirken, genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik 4.5 puanlık artış ile yüzde 26.1 düzeyine, 15-64 yaş grubunda işsizlik de 2.4 puanlık artış ile yüzde 14.1'e yükseldi.
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