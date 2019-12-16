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Sahteciye isim oyunu kıskacı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.12.2019
SAHTECİYE İSİM OYUNU KISKACI

Gıdada taklit ve tağşiş yapanlarla ilgili üzerinde çalışılan taslağa göre; ceza yedikten sonra ufak isim ve unvan değişikliği yaparak faaliyetlerine devam edenler cezalardan kurtulamayacak.

Gıdada taklit ve tağşiş yapanlarla ilgili üzerinde çalışılan taslağa göre; ceza yedikten sonra ufak isim ve unvan değişikliği yaparak faaliyetlerine devam edenler cezalardan kurtulamayacak. Sahtecilikte ısrarcı olanların sadece tağşişli ürünleri değil, diğer ürünleri de 'makul şüphe'yle raftan kaldırılabilecek.


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