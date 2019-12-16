Girişimcilere 500 milyon euro
Giriş Tarihi: 16.12.2019
Sanayi Bakanı Mustafa Varank, 80 milyon euro hacimle Türkiye Gelecek Fonu'nu kuracaklarını, 2023'e kadar erken aşama girişimcilerine 500 milyon euroya kadar sermaye sağlayacaklarını açıkladı. Varank, "Sanayicilerin OSB'lerde düşük maliyetli arsa, bina temin etmesi sağlanacak" dedi.Sanayi Bakanı Mustafa Varank, 80 milyon euro hacimle Türkiye Gelecek Fonu'nu kuracaklarını, 2023'e kadar erken aşama girişimcilerine 500 milyon euroya kadar sermaye sağlayacaklarını açıkladı. Varank, "Sanayicilerin OSB'lerde düşük maliyetli arsa, bina temin etmesi sağlanacak" dedi.
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