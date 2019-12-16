16 Aralık 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Girişimcilere 500 milyon euro

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.12.2019
GİRİŞİMCİLERE 500 MİLYON EURO

, 80 milyon euro hacimle 'nu kuracaklarını, 2023'e kadar erken aşama girişimcilerine 500 milyon euroya kadar sermaye sağlayacaklarını açıkladı. Varank, "Sanayicilerin 'lerde düşük maliyetli arsa, bina temin etmesi sağlanacak" dedi.

Sanayi Bakanı Mustafa Varank, 80 milyon euro hacimle Türkiye Gelecek Fonu'nu kuracaklarını, 2023'e kadar erken aşama girişimcilerine 500 milyon euroya kadar sermaye sağlayacaklarını açıkladı. Varank, "Sanayicilerin 'lerde düşük maliyetli arsa, bina temin etmesi sağlanacak" dedi.


TAKVİM

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN