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Kayak sezonu açıldı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.12.2019
KAYAK SEZONU AÇILDI

Uludağ ve 'da başladı. Tatilciler hafta sonu, otel ve misafirhanelere ait 20 pistin bulunduğu Uludağ'da kayak, snowboard, kızak ve kar motosikleti gibi aktivitelerle karın tadını çıkardı.

Uludağ ve Kartalkaya'da başladı. Tatilciler hafta sonu, otel ve misafirhanelere ait 20 pistin bulunduğu Uludağ'da kayak, snowboard, kızak ve kar motosikleti gibi aktivitelerle karın tadını çıkardı. Kimileri kayak takımı ve kızakla kimileri de poşetler üzerinde kaydı. Çok sayıda tatilci de hafta sonu tatilini 'da geçirdi. Günübirlik veya konaklamak amacıyla Kartalkaya'yı tercih eden tatilciler, yapay sistemle kar kalınlığının yer yer 50 santimetreyi geçtiği pistlerde kayak ve snowboard yaptı, kızakla kayarak eğlendi. Oteller yüzde 80 doluluk oranıyla hizmet verdi.

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