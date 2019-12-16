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TOKİ'den 100 bin ev fırsatı! TOKİ 100 bin konut başvuru şartları nedir? 5 adımda konut alma rehberi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.12.2019 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019
TOKİ'DEN 100 BİN EV FIRSATI!

’nin inşa edeceği için başvurular bugün başlıyor. Konutların yüzde 25’i emeklilere ayrılırken, başvurular ’na yapılacak. Peki 100 bin konuta kimler, nasıl başvurabilecek? Hak sahipleri nasıl belirlenecek? Ödemeler nasıl yapılacak? İşte adım adım ev sahibi olma fırsatı...

Başkan Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu, 81 şehre tarafından inşa edilecek 100 bin konut için başvurular bugün başlıyor. Kira öder gibi alınacak konutların yüzde 25'i emeklilere, yüzde 10'u şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerine, yüzde 5'i en az yüzde 40 engellilere ayrılacak.

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