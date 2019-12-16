Kanal İstanbul'un adı bile yetti! Silivri'de emlak piyasaları...
Kanal İstanbul projesi, Silivri'de emlak piyasasını hareketlendirdi. Yatırımcıların aradığı fırsatlarının Silivri’de olduğu belirten Silivrili bir emlakçı “Bir buçuk yıldır işler çok durgundu ancak son 3 gündür yapılan açıklamalardan sonra telefonlarımız çok şükür susmuyor” dedi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kanal İstanbul projesinin hayata geçirileceğini açıklaması, Silivri'de yüzleri güldürdü. Kanal İstanbul'un adı bile bölgede emlak piyasasını hareketlendirdi.
Silivri'de emlakçılık yapan Alpay Denizli, "Sayın Cumhurbaşkanımızın birkaç gün önce yaptığı açıklamalardan sonra Kanal İstanbul projesine başlayacağız, bunun kazmasını vuracağız dedikten sonra iki üç gündür ciddi bir şekilde yatırımcılardan talepler gelmeye başladı. Bu tabi ki beni ve benim gibi emlak sektöründe faaliyetini sürdüren, 1,5 yıldır ekonomik koşullar sebebiyle yatırım yapmayan yatırımcıları ve emlak sektörünü umutlandırdı. İnşallah ciddi işler olacak, bölgemize ciddi yatırımlar geliyor ve bu Kanal İstanbul'la beraber iyi bir hareket getireceğine eminiz. Bir buçuk yıldır işler çok durgundu ancak son 3 gündür yapılan açıklamalardan sonra telefonlarımız çok şükür susmuyor. Bu bizi ümitlendirdi, iyi bir şeyler olacak inşallah. "dedi.
"YATIRIMCILARIN ARADIĞI FIRSATLAR SİLİVRİ'DE"
"Silivri'miz İstanbul'un göz bebeği konumundadır ve yatırıma açık en iyi konumda olan bir ilçedir" diyerek sözlerini sürdüren Denizli "Burada yatırımcılar bugüne kadar da kazandılar bundan sonra da kazanacaklarına emin oldukları için buraya yatırım yapıyorlar. Tabi ki bu sadece Kanal İstanbul'la alakalı değil, havalimanına yakın olması, Kuzey Marmara otoyolunun buradan geçmesi, bunlar Silivri'yi cazip hale getiriyor. Bugün 1'e 10 kazandıran hiçbir sektör yok ki, Yatırımcının aradığı fırsatlar Silivri'de ve şu an fiyatlar da Silivri'de gayet caziptir" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- "Türkiye'nin ithal ettiği at, eşek, domuz eti yoktur"
- Dolar haftaya nasıl başladı? 5.80'in altına düşer mi?
- Bakanlık harekete geçti! İsimleri değişse dahi ceza alacaklar
- Başvurular başladı! İşte TOKİ evlerinin fiyatları...
- Kritik toplantı öncesi işverenin zam teklifi belli oldu!
- Ev kadınlarına emeklilik müjdesi!
- Bakan Pekcan'dan 'döviz kredilerinde' indirim açıklaması
- Türkiye oyuncaklara 1.8 milyar dolar harcadı
- Faizler 0,79'a mı düşecek? Gözler bankalara çevrildi...
- TOKİ'den bir fısat daha! 22 ilde kurasız ev satışı...
- Kanal İstanbul'un adı bile yetti! Silivri'de emlak piyasaları...
- İzmit'te hurda yüklü TIR devrildi, sürücü yaralandı
- Son dakika: Bakan Bekir Pakdemirli: Türkiye'nin ithal ettiği at, eşek, domuz eti yoktur
- Suriye’de neler oluyor? ABD, Mısır ve Suudi Arabistan uyruklu uzmanlar gönderdi
- Başkan Erdoğan'dan "Bu sevgiyi neye bağlıyorsunuz?" sorusuna yanıt
- Başkan Erdoğan'ın, "İncirlik kapatılır" sözleri dünya medyasında büyük yankı uyandırdı
- Kamikaze İHA'lar "Kargu-2" TSK envanterine giriyor
- Son dakika: Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı
- Son dakika: İçişleri Bakanlığı: 1 Fransa uyruklu YTS ülkesine sınır dışı edildi
- ABD'den şaşırtan açıklama! "1 saatten kısa sürer"
- Son dakika: 2020 asgari ücreti için kritik buluşma
- Rusya'dan kritik Türkiye ve NATO açıklaması