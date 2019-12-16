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Son dakika: Bakan Bekir Pakdemirli: Türkiye'nin ithal ettiği at, eşek, domuz eti yoktur

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.12.2019
TÜRKİYE'NİN İTHAL ETTİĞİ AT, EŞEK, DOMUZ ETİ YOKTUR

Tarım ve Orman Bakanı , “GTİP diye bilinen yurt dışında HS denilen genel tarif vardır her ürün grubuyla ilgili. , eşek, dana ve diğer etleri de kapsar. Bununla ilgili bir yanlış anlaşılma var. Türkiye’nin ithal eteği at, eşek, eti yoktur” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı , TBMM'de, Sudan'dan eti ithalatına ilişkin soruya cevap verdi.

"TÜRKİYE'NİN İTHAL ETEĞİ AT, EŞEK, DOMUZ ETİ YOKTUR"

Bakan Pakdemirli, "Niye? Böyle bir talep mi varmış? Bu konular teknik konular. Bu konularda teknik bilgiye sahip olmadan yorumlar yapıyorlar, bunları doğru bulmuyorum. GTİP diye bilinen yurt dışında HS denilen genel tarif vardır her ürün grubuyla ilgili. At, eşek, dana ve diğer etleri de kapsar. Bununla ilgili bir yanlış anlaşılma var. Türkiye'nin ithal eteği at, eşek, domuz eti yoktur" değerlendirmesini yaptı.

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