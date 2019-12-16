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İhracatçıya tek tıkla destek

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.12.2019
İHRACATÇIYA TEK TIKLA DESTEK

, destek başvurularını 1 Ocak'tan itibaren üzerinden alacaklarını, ihracatçıların bürokratik işlemler için harcadıkları zaman ve maliyetin önüne geçileceğini söyledi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, destek başvurularını 1 Ocak'tan itibaren üzerinden alacaklarını, ihracatçıların bürokratik işlemler için harcadıkları zaman ve maliyetin önüne geçileceğini söyledi. Pekcan, "İhracatçılar, başvurularında, defalarca evrak sunmak zorunda kalmayacak" dedi.

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