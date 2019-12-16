30 milyon dolarlık İtalyan hamlesi
Giriş Tarihi: 16.12.2019
İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, Türkiye-İtalya ticaret hacminin yaklaşık 20 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirterek, "İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Türkiye-İtalya toplam ticaretinin 30 milyar dolar seviyesine ulaştırılması için bize görev verdi. Biz de bu hedefi gerçekleştirmek için çalışıyoruz" dedi.İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, Türkiye-İtalya ticaret hacminin yaklaşık 20 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirterek, "İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Türkiye-İtalya toplam ticaretinin 30 milyar dolar seviyesine ulaştırılması için bize görev verdi. Biz de bu hedefi gerçekleştirmek için çalışıyoruz" dedi.
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