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Hablemitoğlu ailesinin avukatı: İfadeler umut ışığı yaratabilir

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.12.2019 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019
HABLEMİTOĞLU AİLESİNİN AVUKATINDAN FLAŞ AÇIKLAMA!

Terör örgütü / elebaşı ve Alman Vakıfları davalarının raporlarını hazırlayan Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının 17’nci yıl dönümünde, katil zanlılarından olduğu değerlendirilen kilit şüpheli N.G.B.'nin 'da yakalanmasına ilişkin ailenin avukatı , açıklamada bulundu. Barkın, suikastın aydınlatılması için bunun bir umut ışığı olduğunu belirterek, "Şüphelinin, olayla ilgili bilgisi-görgüsü olan ya da olayla ilişkin dahli olduğu düşünülen belli kişilerle irtibatı tespit edildi" dedi.

Avukat , yaptığı açıklamada, darbe girişimi öncesi / ile ilgili açılan ilk dava olan 'FETÖ Çatı Davası'nın ek klasörlerinde Hablemitoğlu suikastına yönelik bilgilerin bulunduğunu bildirdi.

Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlısı Ukrayna'da yakalandı |Video NECİP HABLEMİTOĞLU'NUN KATİL ZANLISI UKRAYNA'DA YAKALANDI |VİDEO

"KATİL ZANLISI OLDUĞU İDDİA EDİLEN İSİM DEĞİL"

, "Hatta katil zanlısı olduğu iddia edilen bir isim var. Bu yakalanan kişi o değil. Yine Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda çalışan bir yüzbaşı. Bu kişinin tarihinde 'de olmadığı, Türk Cumhuriyetleri'nden birinde olduğu tespit edildi. Başvurumuza rağmen FETÖ Çatı davasını yargılamasını yapan 4'üncü bu kişinin ifadesinin alınmasını gerek bulmadı" dedi.

'SUİKAST SONRASI SİM KARTI BAŞKASININ TELEFONUNDAN MOGAN'DA SİNYAL VERDİ'

Ek klasörlerdeki suikastla ilgili bilgiyi veren kişinin bir gazeteci olduğunu belirten Avukat Barkın, şunları söyledi:

"Savcılık gazeteciye bu bilgileri nereden aldığını sordu. Gazetecinin verdiği isim 'da yakalanan N.G.B. idi. Cumhuriyet savcılığı da olayı anlatan kişinin aslında söylediği kişinin kendisi olabileceği ihtimalini değerlendirdi. Bu kişinin anlattığı kurgu kendisinin 2002'deki yaşantısına uyuyordu. Zira iddia edilen; katil zanlısının cinayeti işledikten sonra suikast silahını 'ne attığıydı.

Ailenin avukatı Ersan Barkın

Bugün adı geçen ve iade süreci yürütülen kişinin 18 Aralık 2002 günü sabah saatlerinde itibaren telefonun sinyal vermediği, sim kartını herhangi bir telefonda kullanılmadığı tespit edilmiştir. Ve suikasttan birkaç saat sonra sim kartının bir başkasının telefonundan Mogan Gölü civarında baz verdiği tespit edildi. Bunun üzerine savcılık hakkında kırmızı bülten çıkarttı ve bu Ukrayna'da yerine getirildi."

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