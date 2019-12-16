Hablemitoğlu ailesinin avukatı: İfadeler umut ışığı yaratabilir

Terör örgütü FETÖ/PDY elebaşı Fethullah Gülen ve Alman Vakıfları davalarının raporlarını hazırlayan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının 17’nci yıl dönümünde, katil zanlılarından olduğu değerlendirilen kilit şüpheli N.G.B.'nin Ukrayna'da yakalanmasına ilişkin ailenin avukatı Ersan Barkın, açıklamada bulundu. Barkın, suikastın aydınlatılması için bunun bir umut ışığı olduğunu belirterek, "Şüphelinin, olayla ilgili bilgisi-görgüsü olan ya da olayla ilişkin dahli olduğu düşünülen belli kişilerle irtibatı tespit edildi" dedi.

Avukat Ersan Barkın, yaptığı açıklamada, darbe girişimi öncesi FETÖ/PDY ile ilgili açılan ilk dava olan 'FETÖ Çatı Davası'nın ek klasörlerinde Hablemitoğlu suikastına yönelik bilgilerin bulunduğunu bildirdi.

"KATİL ZANLISI OLDUĞU İDDİA EDİLEN İSİM DEĞİL"

Avukat Barkın, "Hatta katil zanlısı olduğu iddia edilen bir isim var. Bu yakalanan kişi o değil. Yine Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda çalışan bir yüzbaşı. Bu kişinin suikast tarihinde Türkiye'de olmadığı, Türk Cumhuriyetleri'nden birinde olduğu tespit edildi. Başvurumuza rağmen FETÖ Çatı davasını yargılamasını yapan Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi bu kişinin ifadesinin alınmasını gerek bulmadı" dedi.

'SUİKAST SONRASI SİM KARTI BAŞKASININ TELEFONUNDAN MOGAN'DA SİNYAL VERDİ'

Ek klasörlerdeki suikastla ilgili bilgiyi veren kişinin bir gazeteci olduğunu belirten Avukat Barkın, şunları söyledi:

"Savcılık gazeteciye bu bilgileri nereden aldığını sordu. Gazetecinin verdiği isim Ukrayna'da yakalanan N.G.B. idi. Cumhuriyet savcılığı da olayı anlatan kişinin aslında söylediği kişinin kendisi olabileceği ihtimalini değerlendirdi. Bu kişinin anlattığı kurgu kendisinin 18 Aralık 2002'deki yaşantısına uyuyordu. Zira iddia edilen; katil zanlısının cinayeti işledikten sonra suikast silahını Mogan Gölü'ne attığıydı.

Ailenin avukatı Ersan Barkın

Bugün adı geçen ve iade süreci yürütülen kişinin 18 Aralık 2002 günü sabah saatlerinde itibaren telefonun sinyal vermediği, sim kartını herhangi bir telefonda kullanılmadığı tespit edilmiştir. Ve suikasttan birkaç saat sonra sim kartının bir başkasının telefonundan Mogan Gölü civarında baz verdiği tespit edildi. Bunun üzerine savcılık hakkında kırmızı bülten çıkarttı ve bu Ukrayna'da yerine getirildi."