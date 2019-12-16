Akşener'in "20 vekil veririm" açıklaması sosyal medyada dalga konusu oldu
Giriş Tarihi: 16.12.2019 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019
Ahmet Davutoğlu'nun 'Gelecek Partisi' ile ilgili olarak sorulan "20 milletvekili verecek misiniz?" sorusuna "Benden 20 milletvekili isteseler veririm" cevabını veren Meral Akşener, sosyal medyada alay konusu oldu. Twitter kullanıcılarının kimi halay için, kimi okey için, kimiyse arabasını itmek için Akşener'den vekil istedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'Gelecek Partisi' ile ilgili olarak "Benden 20 milletvekili isteseler veririm" açıklamasında bulunmuştu. Açıklama kısa süre içerisinde siyaset camiasından büyük tepkiyle karşılanmıştı.
SOSYAL MEDYADA DALGA KONUSU OLDU
Akşener'in siyaset kanadında tepkiyle karşılanan ifadeleri sosyal medyanın da gündemindeydi. Sosyal medya kullanıcıları Meral Akşener'in "Benden 20 milletvekili isteseler veririm" açıklaması ile adeta dalga geçti.
İşte sosyal medyadaki o yorumlar:
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