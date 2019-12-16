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Akşener'in "20 vekil veririm" açıklaması sosyal medyada dalga konusu oldu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.12.2019 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019
SOSYAL MEDYA YIKILIYOR! MERAL AKŞENER ALAY KONUSU OLDU

'nun '' ile ilgili olarak sorulan "20 milletvekili verecek misiniz?" sorusuna "Benden 20 milletvekili isteseler veririm" cevabını veren , sosyal medyada alay konusu oldu. Twitter kullanıcılarının kimi halay için, kimi okey için, kimiyse arabasını itmek için Akşener'den vekil istedi.

İYİ Parti Genel Başkanı , '' ile ilgili olarak "Benden 20 milletvekili isteseler veririm" açıklamasında bulunmuştu. Açıklama kısa süre içerisinde siyaset camiasından büyük tepkiyle karşılanmıştı.

SOSYAL MEDYADA DALGA KONUSU OLDU

Akşener'in siyaset kanadında tepkiyle karşılanan ifadeleri sosyal medyanın da gündemindeydi. kullanıcıları Meral Akşener'in "Benden 20 milletvekili isteseler veririm" açıklaması ile adeta dalga geçti.

Sabah Gazetesi yazarı Engin Ardıç'tan Meral Akşener'in skandal sözlerine dair önemli tespitler SABAH GAZETESİ YAZARI ENGİN ARDIÇ'TAN MERAL AKŞENER'İN SKANDAL SÖZLERİNE DAİR ÖNEMLİ TESPİTLER

İşte sosyal medyadaki o yorumlar:

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