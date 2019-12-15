Yapılandırmayı tamamladı

Akenerji'nin 854 milyon dolar tutarındaki kredisinin yapılandırma süreci tamamlandı. Akenerji Genel Müdürü Serhan Gençer, yeni kredi sözleşmesiyle şirketin finansal sürdürülebilirliğinin pekiştiğini ve daha rekabetçi bir pozisyon kazandıklarını söyledi.

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854 milyon dolar tutarındaki kredisinin yapılandırma süreci tamamlandı., yeni kredi sözleşmesiyle şirketin finansal sürdürülebilirliğinin pekiştiğini ve daha rekabetçi bir pozisyon kazandıklarını söyledi.