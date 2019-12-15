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Yapılandırmayı tamamladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.12.2019
YAPILANDIRMAYI TAMAMLADI

'nin 854 milyon dolar tutarındaki kredisinin yapılandırma süreci tamamlandı. Akenerji Müdürü , yeni kredi sözleşmesiyle şirketin finansal sürdürülebilirliğinin pekiştiğini ve daha rekabetçi bir pozisyon kazandıklarını söyledi.

Akenerji'nin 854 milyon dolar tutarındaki kredisinin yapılandırma süreci tamamlandı. Akenerji Genel Müdürü Serhan Gençer, yeni kredi sözleşmesiyle şirketin finansal sürdürülebilirliğinin pekiştiğini ve daha rekabetçi bir pozisyon kazandıklarını söyledi.

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