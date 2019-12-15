15 Aralık 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Sahte bilete dikkat edin!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.12.2019
SAHTE BİLETE DİKKAT EDİN!

Başkanı , 'nun yılbaşı çekilişi biletlerine yoğun ilgi olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımız bu yıl geçmiş yıllardaki gibi sahte bilet tuzağına düşmemeli. Bilet alırken bayilik ruhsatı ve oda kaydı olan esnafımız tercih edilmeli." dedi.

TESK Başkanı , Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişi biletlerine yoğun ilgi olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımız bu yıl geçmiş yıllardaki gibi sahte bilet tuzağına düşmemeli. Bilet alırken bayilik ruhsatı ve oda kaydı olan esnafımız tercih edilmeli." dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN