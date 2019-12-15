100 bin konut başvurusu yarın
Giriş Tarihi: 15.12.2019
Dar gelirli vatandaşlar için 81 ilde 100 bin konut projesini başlatan Hükümet, binlerce aileyi yuva sahibi yapacak. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılacak konutların hangi ile kaç adet yapılacağı "100 Bin Sosyal Konut Projesi"nin tanıtım toplantısında kamuoyuna duyurulurken, konutlar için başvuru süreci de yarın başlıyor.Dar gelirli vatandaşlar için 81 ilde 100 bin konut projesini başlatan Hükümet, binlerce aileyi yuva sahibi yapacak. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılacak konutların hangi ile kaç adet yapılacağı "100 Bin Sosyal Konut Projesi"nin tanıtım toplantısında kamuoyuna duyurulurken, konutlar için başvuru süreci de yarın başlıyor. Vatandaşlar başvuruyu Ziraat Bankası şubelerine yaparken, 2+1 konutlar için 500 TL, 3+1 konutlar için ise 1000 TL ödeme yapacak. Bu ödemeler daha sonra peşinatlardan düşülecek. Başvurunun çok olması durumunda ise kura çekilerek hak sahipleri belirlenecek. Bu arada başvurular 15 Ocak'a kadar devam edecek, Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını sağlayacak proje için başvurular Pazartesi günü başlayacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- İstifa eden de kıdem tazminatı alabilir!
- Bakan Albayrak'tan "Türkiye için değişim başlıyor" mesajı
- Noterlere kredi kartı geliyor
- Asgari ücrete enflasyon ayarı
- 18 ile daha Deneyap Atölyesi açılıyor
- TOKİ İstanbul 2020 başvuruları ne zaman başlayacak?
- 15 gün içinde ev alacaklar 52 bin TL kazanır!
- Bakanlıklarının 2020 bütçeleri kabul edildi
- Sigorta sektörü % 14.3 büyüdü
- Emekliye en az 1.256 TL! Ocak zammıyla birlikte...
Daha Fazla Gör
- TOKİ İstanbul başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ İstanbul 10 bin konut nerelerde yapılacak?
- Pulitzer, hangi üniversite tarafından gazetecilik, edebiyat ve müzik gibi alanlarda verilen bir ödüldür?
- Hangisi bilinen en büyük etobur dinozordur?
- Hangi ikisi anne - oğul değildir?
- Guiness Dünya Rekorları'na göre hangi unvana sahip kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değildir?
- Büyük Okyanus'ta yer alan ve aralarında 2.158 km olan Howland Adası ve Line Adaları'nın saat farkı ne kadardır?
- Osmanlı Devleti'nde modern tıp eğitimi veren ilk tıp okulunun 1843 yılındaki ilk mezuniyet törenine hangi padişah katılmıştır?
- Mavi Dönem ve Pembe Dönem hangi ressamın çalışmalarından bahsederken kullanılır?
- Galatasaray Ankaragücü maç özeti golleri – GS Ankaragücü özeti!
- Eserleri Dünya Nimetleri ve Yeni Nimetler adıyla tek kitap halinde yayımlanan Nobel ödüllü yazar kimdir?
- Capitan Miki Türkiye'de hangi adla bilinen çizgi roman karakterinin orijinal adıdır?
- UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Başakşehir’in muhtemel rakipleri kimler?