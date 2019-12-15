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Sigorta sektörü % 14.3 büyüdü

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.12.2019
SİGORTA SEKTÖRÜ % 14.3 BÜYÜDÜ

Türkiye Birliği Başkanı , ekonomide yaşanan dengelenmenin etkilerinin yılın ikinci yarısından itibaren sigorta sektöründe görülmeye başlandığına değinerek, şöyle konuştu: "Sektörümüz reel olarak 10 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14.3'lük büyüme başarısı gösterdi."

Türkiye Birliği Başkanı , ekonomide yaşanan dengelenmenin etkilerinin yılın ikinci yarısından itibaren sigorta sektöründe görülmeye başlandığına değinerek, şöyle konuştu: "Sektörümüz reel olarak 10 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14.3'lük büyüme başarısı gösterdi."

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