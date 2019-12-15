Asgari ücrete enflasyon ayarı | 2020'de asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk iki toplantısını yaptı. Peki, asgari ücret ne kadar olacak? Daha önceki yıllardaki artışlar sonrası 2020 yılında ne kadar olabilir? Asgari ücret zammıyla ilgili detaylar haberimizde...
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk iki toplantısını yaptı. 7 milyona yakın çalışanı doğrudan ilgilendiren ve 81 milyonun gelirini, ödemesini etkileyen asgari ücret birçok hesaplamada da kullanılıyor.
Halen asgari ücret, net 2 bin 20 lira 90 kuruş ve brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş olarak uygulanıyor. Şimdi herkesin merak ettiği konu 2020 yılında asgari ücretin ne kadar artacağı. Aslında bu güne kadar yapılan asgari ücret artışlarına baktığımızda 2016'daki yüzde 30'luk artış dışında tüm zamlar bir önceki yılın enflasyonunun 2-5 puan üzerinde gerçekleşmiş durumda.
Yeni Ekonomi Programı'nda ve Merkez Bankası'nın tahminlerinde 2019 yılının enflasyon oranının yüzde 12 civarında olması bekleniyor. Bu rakamdan yola çıkılınca asgari ücretteki artışın yüzde 15 civarında olacağı beklentisi oluşuyor. Buna göre net asgari ücret 2.323 liraya ulaşıyor. Yüzde 20'lik bir artış olduğunda ise net rakam 2 bin 425 liraya ulaşıyor.
NELER DEĞİŞECEK?
Asgari ücretin yeniden belirlenmesiyle olacak bazı değişiklikler şunlar:
1- İşsizlerin aldığı maaş aynı oranda artacak. Şu anda en yüksek işsizlik maaşı 2010 lira olarak uygulanıyor.
2- Çalışanların aldığı asgari geçim indirimi de yükselecek. Şu anda bekar bir işçi için AGİ 191 lira olarak ödeniyor.
3- Emeklilik için doğum ve askerlik borçlanması yapanların ödeyecekleri miktarlarda artış olacak. Şu anda bir aylık ödeme 818 lira 68 kuruş.
4- İş görmezlik ödeneğinde artış yaşanacak.
5- Yaşlılık, evde bakım, engelli maaşları da Ocak ayı ile birlikte zamlanacak.6- Kendi primini ödeyen Bağ- Kur'lular ve isteğe bağlı ödeme yapanların verdikleri paralar yükselecek. Gündelikçiler için ödenecek primler artacak.
TAKVİM
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- İŞKUR'dan işsiz anneye 7200 TL harçlık!
- Bakanlıklarının 2020 bütçeleri kabul edildi
- İstifa eden de kıdem tazminatı alabilir!
- Son 2 hafta! Bu belgeyi almayan evini satamaz...
- Emekliye en az 1.256 TL! Ocak zammıyla birlikte...
- Bakan Albayrak'tan "Türkiye için değişim başlıyor" mesajı
- 15 gün içinde ev alacaklar 52 bin TL kazanır!
- TOKİ İstanbul 2020 başvuruları ne zaman başlayacak?
- Kritik toplantıya 3 gün kaldı! İşte asgari ücret için konuşulan zam oranları...
- Kızılay KPSS şartsız eleman alacak! En az 7 bin TL maaş...
- TOKİ İstanbul başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ İstanbul 10 bin konut nerelerde yapılacak?
- Pulitzer, hangi üniversite tarafından gazetecilik, edebiyat ve müzik gibi alanlarda verilen bir ödüldür?
- Hangisi bilinen en büyük etobur dinozordur?
- Hangi ikisi anne - oğul değildir?
- Guiness Dünya Rekorları'na göre hangi unvana sahip kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değildir?
- Büyük Okyanus'ta yer alan ve aralarında 2.158 km olan Howland Adası ve Line Adaları'nın saat farkı ne kadardır?
- Osmanlı Devleti'nde modern tıp eğitimi veren ilk tıp okulunun 1843 yılındaki ilk mezuniyet törenine hangi padişah katılmıştır?
- Mavi Dönem ve Pembe Dönem hangi ressamın çalışmalarından bahsederken kullanılır?
- Galatasaray Ankaragücü maç özeti golleri – GS Ankaragücü özeti!
- Eserleri Dünya Nimetleri ve Yeni Nimetler adıyla tek kitap halinde yayımlanan Nobel ödüllü yazar kimdir?
- Capitan Miki Türkiye'de hangi adla bilinen çizgi roman karakterinin orijinal adıdır?
- UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Başakşehir’in muhtemel rakipleri kimler?