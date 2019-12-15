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Noterlere kredi kartı geliyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.12.2019
NOTERLERE KREDİ KARTI GELİYOR

Başkanı , "Noterliklerde kredi kartı ödeme uygulamasına büyük ihtimalle yılbaşı itibarıyla geçme imkanına kavuşacağız" dedi. Cin, hafta içinde noterlik işlemini yapma imkanı olmayanların hafta sonunda nöbetçi notere gidebildiğini söyledi.

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, "Noterliklerde kredi kartı ödeme uygulamasına büyük ihtimalle yılbaşı itibarıyla geçme imkanına kavuşacağız" dedi. Cin, hafta içinde noterlik işlemini yapma imkanı olmayanların hafta sonunda nöbetçi notere gidebildiğini söyledi.

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