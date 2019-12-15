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İhracatın 4’te biri Bursa’dan

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.12.2019
İHRACATIN 4’TE BİRİ BURSA’DAN

Otomotivde, ocakkasım döneminde 7 milyar 663 milyon dolarlık dış satıma imza atan , sektörel ihracatın dörtte birinden fazlasını tek başına gerçekleştirdi. 28 milyar 51 milyon dolarlık ihracatın 24 milyar 172 milyon dolarlık dilimini Bursa ile , ve sırtladı.

Otomotivde, Ocak - Kasım döneminde 7 milyar 663 milyon dolarlık dış satıma imza atan , sektörel ihracatın dörtte birinden fazlasını tek başına gerçekleştirdi. 28 milyar 51 milyon dolarlık ihracatın 24 milyar 172 milyon dolarlık dilimini Bursa ile , ve sırtladı.

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