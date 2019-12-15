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18 ile daha Deneyap Atölyesi açılıyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.12.2019
18 İLE DAHA DENEYAP ATÖLYESİ AÇILIYOR

Teknolojide geleceğin lider isimlerini yetiştirmeyi amaçlayan , 'nin dört bir yanına yayılıyor. 12 ilde başlatılan ve bin 920 öğrencinin eğitim gördüğü atölyelerde yeni bir aşamaya geçildi. , 50 bin teknoloji yıldızı yetiştirme hedefine ilerlediklerini belirtti.

Teknolojide geleceğin lider isimlerini yetiştirmeyi amaçlayan , 'nin dört bir yanına yayılıyor. 12 ilde başlatılan ve bin 920 öğrencinin eğitim gördüğü atölyelerde yeni bir aşamaya geçildi. , 50 bin teknoloji yıldızı yetiştirme hedefine ilerlediklerini belirtti.

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