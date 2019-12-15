18 ile daha Deneyap Atölyesi açılıyor
Giriş Tarihi: 15.12.2019
Teknolojide geleceğin lider isimlerini yetiştirmeyi amaçlayan Deneyap Teknoloji Atölyeleri, Türkiye'nin dört bir yanına yayılıyor. 12 ilde başlatılan ve bin 920 öğrencinin eğitim gördüğü atölyelerde yeni bir aşamaya geçildi. Sanayi Bakanı Mustafa Varank, 50 bin teknoloji yıldızı yetiştirme hedefine ilerlediklerini belirtti.Teknolojide geleceğin lider isimlerini yetiştirmeyi amaçlayan Deneyap Teknoloji Atölyeleri, Türkiye'nin dört bir yanına yayılıyor. 12 ilde başlatılan ve bin 920 öğrencinin eğitim gördüğü atölyelerde yeni bir aşamaya geçildi. Sanayi Bakanı Mustafa Varank, 50 bin teknoloji yıldızı yetiştirme hedefine ilerlediklerini belirtti.
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