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İthal oyuncağa 1.8 milyar dolar

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.12.2019
İTHAL OYUNCAĞA 1.8 MİLYAR DOLAR

'nin kasasından 2014-2018 döneminde oyuncak ithalatı için 1 milyar 786 milyon dolar çıktı. Bu zaman aralığında yapılan 163 milyon 555 bin dolar seviyesinde gerçekleşti. Başkanı , " alabilecek yerli üretimimiz henüz yeterli değil" dedi.

Türkiye'nin kasasından 2014-2018 döneminde oyuncak ithalatı için 1 milyar 786 milyon dolar çıktı. Bu zaman aralığında yapılan 163 milyon 555 bin dolar seviyesinde gerçekleşti. Başkanı Esin Yürür, " alabilecek yerli üretimimiz henüz yeterli değil" dedi.

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