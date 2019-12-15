Rahat olun puanlar silinmiyor

Bankacılık sektörü yetkilileri, kampanyalarda tarih sınırlaması olduğunu, diğer harcamalarda kazanılan para puanların silinemeyeceğini ve gelecek yıla devredilebileceğini ifade etti. Bu konuda tüketicilerin kafası karışıkken yapılan açıklamalar da tedirgin etmişti.

sektörü yetkilileri, kampanyalarda tarih sınırlaması olduğunu, diğer harcamalarda kazanılan para puanların silinemeyeceğini ve gelecek yıla devredilebileceğini ifade etti. Bu konuda tüketicilerin kafası karışıkken yapılan açıklamalar da tedirgin etmişti.