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Rahat olun puanlar silinmiyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.12.2019
RAHAT OLUN PUANLAR SİLİNMİYOR

sektörü yetkilileri, kampanyalarda tarih sınırlaması olduğunu, diğer harcamalarda kazanılan para puanların silinemeyeceğini ve gelecek yıla devredilebileceğini ifade etti. Bu konuda tüketicilerin kafası karışıkken yapılan açıklamalar da tedirgin etmişti.

Bankacılık sektörü yetkilileri, kampanyalarda tarih sınırlaması olduğunu, diğer harcamalarda kazanılan para puanların silinemeyeceğini ve gelecek yıla devredilebileceğini ifade etti. Bu konuda tüketicilerin kafası karışıkken yapılan açıklamalar da tedirgin etmişti.

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