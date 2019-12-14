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20 bin TL maaşla bakıcı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.12.2019
20 BİN TL MAAŞLA BAKICI

çalışmaya giden bakıcı sayısı artıyor. Ağırlıklı olarak yurt dışındaki Türkler'in talep ettiği bakıcılarımız, ve başta olmak üzere , , , , , , ve gibi ülkelere gidiyor.

Yurt dışına çalışmaya giden bakıcı sayısı artıyor. Ağırlıklı olarak yurt dışındaki Türkler'in talep ettiği bakıcılarımız, ve başta olmak üzere , , , , , , ve gibi ülkelere gidiyor. EvdekiBakicim.com CEO'su Miraç Bal, "Türkler, başta bakıcılık ve ev hizmetleri kategorisinde aranıyor ve aylık 2 bin ila 3 bin dolar (11.500 - 20.000 lira) ücretle çalışıyor" dedi.

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