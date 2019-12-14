20 bin TL maaşla bakıcı
Giriş Tarihi: 14.12.2019
Yurt dışına çalışmaya giden bakıcı sayısı artıyor. Ağırlıklı olarak yurt dışındaki Türkler'in talep ettiği bakıcılarımız, ABD ve İngiltere başta olmak üzere Rusya, Almanya, İsviçre, Hollanda, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Japonya ve Kanada gibi ülkelere gidiyor.Yurt dışına çalışmaya giden bakıcı sayısı artıyor. Ağırlıklı olarak yurt dışındaki Türkler'in talep ettiği bakıcılarımız, ABD ve İngiltere başta olmak üzere Rusya, Almanya, İsviçre, Hollanda, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Japonya ve Kanada gibi ülkelere gidiyor. EvdekiBakicim.com CEO'su Miraç Bal, "Türkler, başta bakıcılık ve ev hizmetleri kategorisinde aranıyor ve aylık 2 bin ila 3 bin dolar (11.500 - 20.000 lira) ücretle çalışıyor" dedi.
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