En çok hemşire alınacak
Giriş Tarihi: 14.12.2019
Sağlık Bakanlığı'nın 8 bin 845 sözleşmeli sağlık personeli alımı için tercih işlemleri dün başladı. KPSS puanıyla atama yapılacak 8 bin 845 kadrodan 3 bin 763'ü hemşire, bin 91'i ebe ve 3 bin 475'i sağlık teknisyeni ve sağlık teknikerlerinden oluşacak.Sağlık Bakanlığı'nın 8 bin 845 sözleşmeli sağlık personeli alımı için tercih işlemleri dün başladı. KPSS puanıyla atama yapılacak 8 bin 845 kadrodan 3 bin 763'ü hemşire, bin 91'i ebe ve 3 bin 475'i sağlık teknisyeni ve sağlık teknikerlerinden oluşacak. Başvurular 19 Aralık'ta sona erecek. Odyolog, perfüzyonist, dil ve konuşma terapisti ve sağlık fizikçisi alanlarında yüksek lisans veya doktora yapanlar şahsen başvuracak.
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