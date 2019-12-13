13 Aralık 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Sosyal korumaya 442.6 milyar TL

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.12.2019
SOSYAL KORUMAYA 442.6 MİLYAR TL

Sosyal koruma harcaması 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 15.7 artarak 442 milyar 607 milyon liraya yükseldi. Harcamanın yüzde 98.5'ini sosyal koruma yardımları oluşturdu. En büyük harcama 214 milyar 133 milyon lira ile emekli ve yaşlılara yapıldı.

Sosyal koruma harcaması 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 15.7 artarak 442 milyar 607 milyon liraya yükseldi. Harcamanın yüzde 98.5'ini sosyal koruma yardımları oluşturdu. En büyük harcama 214 milyar 133 milyon lira ile emekli ve yaşlılara yapıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN