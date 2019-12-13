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İhracat desteği için bugün son gün

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.12.2019
İHRACAT DESTEĞİ İÇİN BUGÜN SON GÜN

'nın () 2005'ten bu yana yürüttüğü 'nın yeni etabına başvurular bugün sona erecek. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, bugüne kadar 266 'ye konusunda yönlendirmelerde bulunduklarını söyledi.

İstanbul Ticaret Odası'nın () 2005'ten bu yana yürüttüğü İhracata İlk Adım Programı'nın yeni etabına başvurular bugün sona erecek. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, bugüne kadar 266 'ye konusunda yönlendirmelerde bulunduklarını söyledi.

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