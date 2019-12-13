İhracat desteği için bugün son gün
Giriş Tarihi: 13.12.2019
İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 2005'ten bu yana yürüttüğü İhracata İlk Adım Programı'nın yeni etabına başvurular bugün sona erecek. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, bugüne kadar 266 KOBİ'ye ihracat konusunda yönlendirmelerde bulunduklarını söyledi.İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 2005'ten bu yana yürüttüğü İhracata İlk Adım Programı'nın yeni etabına başvurular bugün sona erecek. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, bugüne kadar 266 KOBİ'ye ihracat konusunda yönlendirmelerde bulunduklarını söyledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Daha Fazla Gör
- Son dakika: Herkesin gözü orada! Trump için karar veriliyor...
- Endonezya'da şiddetli yağış sonrası sel: 2 ölü
- Ankara'da apartman dairesinde yangın: 1'i ağır, 3 yaralı
- Son dakika: Jeremy Corbyn istifa edeceğini duyurdu
- İngiltere seçim sonuçları belli oldu mu? 2019 İngiltere seçimlerini kim kazandı?
- Başakşehir’in muhtemel rakipleri kim? UEFA Avrupa Ligi’nde Başakşehir’in 2.turdaki muhtemel rakipleri…
- Bir Zamanlar Çukurova 48. bölüm izleyicilerle buluştu! Bir Zamanlar Çukurova 49. yeni bölüm fragmanı geldi mi?
- Ferrari detayı dikkat çekiyor… Yerli otomobil fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil özellikleri neler?
- Masterchef Cemre Alican sevgili mi? Masterchef Cemre ile Alican arasında şaşırtan gelişme!
- Masterchef eleme adayları kim? Masterchef’te bu hafta eleme potasında iki güçlü isim…
- Uzmanlardan uyuz salgını uyarısı! Uyuz belirtileri nelerdir? Uyuz hastalığı tedavisi nasıl yapılır?
- Faiz indirimi kararı geldi! 12 Aralık güncel kredi faiz oranları ne kadar? En uygun kredi hangi bankada?