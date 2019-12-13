Hakim-savcı adayına 70 puan şartı

Türkiye Adalet Akademisi yönetmeliğine göre; adaylar, akademi tarafından belirlenen eğitim programlarına katılmak ve kurallara uymak zorunda olacak. Hakim ve savcı sınavında 70 puan alan sözlüye katılacak.

yönetmeliğine göre; adaylar,akademi tarafından belirleneneğitim programlarınakatılmak ve kurallara uymakzorunda olacak. Hakim ve savcısınavında 70 puan alansözlüye katılacak. Yazılı sınavpuanının yüzde 60'ı ile sözlününyüzde 40'ının toplamınınen az 70 olması gerekecek.