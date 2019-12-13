Kartalkaya sezonu açtı
Giriş Tarihi: 13.12.2019
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya, yeni sezonun açılmasıyla tatilcileri ağırlamaya başladı. Ankara ile İstanbul arasında yer alan Kartalkaya'da bulunan 2 binden fazla yatak kapasitesine sahip 5 otel, sezon öncesinde hazırlıklarını tamamladı. Kayak merkezinin, 3.5 ay sürecek sezonda 500 bin tatilciyi ağırlaması bekleniyorTürkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya, yeni sezonun açılmasıyla tatilcileri ağırlamaya başladı. Ankara ile İstanbul arasında yer alan Kartalkaya'da bulunan 2 binden fazla yatak kapasitesine sahip 5 otel, sezon öncesinde hazırlıklarını tamamladı. Merkeze gelen tatilciler, yapay karlamayla kar kalınlığının yer yer 50 santimetreye ulaştığı pistlerde kayak yapabilecek.
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