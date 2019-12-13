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Kartalkaya sezonu açtı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.12.2019
KARTALKAYA SEZONU AÇTI

'nin önemli kış turizm merkezlerinden , yeni sezonun açılmasıyla tatilcileri ağırlamaya başladı. ile arasında yer alan Kartalkaya'da bulunan 2 binden fazla yatak kapasitesine sahip 5 otel, sezon öncesinde hazırlıklarını tamamladı. Kayak merkezinin, 3.5 ay sürecek sezonda 500 bin tatilciyi ağırlaması bekleniyor

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya, yeni sezonun açılmasıyla tatilcileri ağırlamaya başladı. ile arasında yer alan 'da bulunan 2 binden fazla yatak kapasitesine sahip 5 otel, sezon öncesinde hazırlıklarını tamamladı. Merkeze gelen tatilciler, yapay karlamayla kar kalınlığının yer yer 50 santimetreye ulaştığı pistlerde kayak yapabilecek.

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