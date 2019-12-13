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Emekliye çift tazminat | Çalışan emekli ikinci tazminatı nasıl alır?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.12.2019
EMEKLİYE ÇİFT TAZMİNAT

Ülkemizde sigortalıların olduktan sonra çalışmalarının önünde bir engel bulunmuyor. Emekli olduktan sonra çalışanlar ile diğer çalışanlar arasında özlük hakları bakımından bir ayrım yapılamıyor. Peki emekli olduktan sonra çalışanların emekli maaşları kesilir mi? Çalışan emekli ikinci tazminatı nasıl alır? Detaylar haberimizde...

Ülkemizde sigortalıların olduktan sonra çalışmalarının önünde bir engel bulunmuyor. Emekli olduktan sonra çalışanlar ile diğer çalışanlar arasında özlük hakları bakımından bir ayrım yapılamıyor. Emekli bir çalışan da diğerleri gibi 1 yıl dolduktan sonra işten çıkartılırsa, ihbar ve kıdem tazminatını brüt maaş üzerinden alıyor. İzin günleri diğer çalışanlar gibi belirleniyor, hatta 50 yaşından büyük olanlar için kıdemine bakılmaksızın 20 günden az izin verilemiyor. Bir işyerinde çalışırken emeklilik şartları dolanlar istedikleri zaman ayrılıp kıdem tazminatını alabiliyor. Son işyerinde en az 1 yıl çalışmış olmak kaydıyla ne kadar kıdemi varsa o kadar tazminat ödeniyor. Emekli olurken kendi isteğiyle ayrılmasına rağmen kıdem tazminatını alabilen emekli, çalışmaya başladığında istifa ederse para alamıyor. Emekli olduktan sonra aynı firmada çalışmaya devam edenlerin durumu ise farklı. Onlar için istifa etse de tazminat alma imkanı bulunuyor. Bu kişiler için emekli olunan tarihte tazminat hakkı doğar ve kıdemi sıfırlanarak çalışmaya devam ederler. Eğer tazminatı almadan çalışmayı sürdürürlerse kıdem hakkı baki kalır. Aynı işyerinde emekli olduktan sonra tazminat alarak devam ediyorsanız kıdeminiz sıfırlanır ve 1 yıldan sonra tazminat hak edilir.

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