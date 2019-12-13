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Yerli güneş paneli Ankara’da üretilecek

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.12.2019
YERLİ GÜNEŞ PANELİ ANKARA’DA ÜRETİLECEK

AŞ tarafından 'nin en büyük entegre güneş enerjisi fotovoltaik panel üretim fabrikası 400 milyon dolar yatırımla 'da kuruluyor.

Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim tarafından 'nin en büyük entegre güneş enerjisi fotovoltaik panel üretim fabrikası 400 milyon dolar yatırımla 'da kuruluyor. Yapımı devam eden fabrikanın işe başlama töreni dün yapıldı. Tesisin tam kapasiteyle Haziran 2020'de devreye alınacağını kaydeden Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Kalyoncu, "Bu entegre fabrikada yıllık üretim kapasitemiz 500 megavat olacak. Proje kapsamında fabrikamızda 800 kişiye iş imkanı sağlanacak, ayrıca Ar-Ge merkezimiz ile birlikte toplam bin 300 kişiyi istihdam edeceğiz" diye konuştu. Haluk Kalyoncu, fabrikada yapılacak panel üretimi ve Karapınar'daki üretimi ile birlikte yıllık 300 milyon dolarlık ithalatın önüne geçeceklerini belirtti.

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