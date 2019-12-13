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1.1 milyar dolarlık rekor kaynak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.12.2019
1.1 MİLYAR DOLARLIK REKOR KAYNAK

, uluslararası piyasalardan 1 ve 2 yıl vadeli olmak üzere 1.1 milyar dolar ile tarihindeki rekor düzeyde talep topladığı sendikasyon kredisi sağladı.

Denizbank, uluslararası piyasalardan 1 ve 2 yıl vadeli olmak üzere 1.1 milyar dolar ile tarihindeki rekor düzeyde talep topladığı sendikasyon kredisi sağladı. 2019'da ekonomisine getirilen en yüksek tutarda taze kaynak olma özelliği taşıyan işlem, 22 ülkeden 45 bankanın iştiraki ile en yüksek katılımcı sayısına sahip sendikasyon olarak da kayıtlara geçti. DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, "Sendikasyon işlemimiz 'ın sağlam yapısını uluslararası arenada bir kez daha gözler önüne serdi" dedi.

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