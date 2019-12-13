KYK borcu olan öğrencilere müjde

KYK borçlarının yapılandırılmasına ilişkin çalışmalarda sona yaklaşıldı. Faizler ve cezalar silinecek. Ana para taksitle ödenecek. Ödemenin işe girişten sonra başlaması gündemde.

ğrenci

'ın talimatı doğrultusundakredilerinin geri ödemesi yenidenyapılandırılıyor. Yapılan çalışmayagöre; kredi faizleri silinip, ana parataksitlendirilecek. Ödemenin kredikullananların işe başlamasındansonraya bırakılması üzerindeduruluyor. Çalışmaya göre; KYKkredilerinin öncelik olarak faizlerisilinecek. Sadece ana paranınödenmesi istenecek. Ödeme isetaksitlendirme yöntemi ile yapılacak.Kredi borcu olanlar için yeni birçıkartılacak.Taksitlerin mümkün olan en uzunsüreye yayılması düşünülüyor.Faizlerin yanısıra gecikmecezaları dasilinecek.İcra takipleride duracak.kredilerinin geri ödemesine ilişkin geçmişten bu yana belli sıkıntılar yaşanıyor.bu kredi uygulamasını kaldırıp, öğrencilere karşılıksız burs vermeyi düşündüklerini açıkladı. Bu kapsamda da çalışmalar başladı.