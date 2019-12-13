KYK borcu olan öğrencilere müjde
Giriş Tarihi: 13.12.2019
KYK borçlarının yapılandırılmasına ilişkin çalışmalarda sona yaklaşıldı. Faizler ve cezalar silinecek. Ana para taksitle ödenecek. Ödemenin işe girişten sonra başlaması gündemde.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) kredilerinin geri ödemesi yeniden yapılandırılıyor. Yapılan çalışmaya göre; kredi faizleri silinip, ana para taksitlendirilecek. Ödemenin kredi kullananların işe başlamasından sonraya bırakılması üzerinde duruluyor. Çalışmaya göre; KYK kredilerinin öncelik olarak faizleri silinecek. Sadece ana paranın ödenmesi istenecek. Ödeme ise taksitlendirme yöntemi ile yapılacak. Kredi borcu olanlar için yeni bir ödeme takvimi çıkartılacak. Taksitlerin mümkün olan en uzun süreye yayılması düşünülüyor. Faizlerin yanı sıra gecikme cezaları da silinecek. İcra takipleri de duracak.
KREDİ YERİNE BURS
Öğrenci kredilerinin geri ödemesine ilişkin geçmişten bu yana belli sıkıntılar yaşanıyor. Başkan Tayyip Erdoğan, bu kredi uygulamasını kaldırıp, öğrencilere karşılıksız burs vermeyi düşündüklerini açıkladı. Bu kapsamda da çalışmalar başladı.
TAKVİM
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Borsa İstanbul'dan yeni rekor!
- Fıstığa stokçu artışı: 180 TL
- Merkez faizi 12’den vurdu
- Kredi faizlerinde indirim geliyor! İşte beklenen oranlar...
- Emekliye 356 TL zam!
- En uygun kredi hangi bankada? Kredi faiz oranları...
- Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz kararı
- 'Doğa'da çözüm
- 715 bin işletmeye 320 milyar TL kefalet
- Bakan Berat Albayrak duyurdu: 100 bin konut başvuru tarihi belli oldu
Daha Fazla Gör
- Son dakika: Herkesin gözü orada! Trump için karar veriliyor...
- Endonezya'da şiddetli yağış sonrası sel: 2 ölü
- Ankara'da apartman dairesinde yangın: 1'i ağır, 3 yaralı
- Son dakika: Jeremy Corbyn istifa edeceğini duyurdu
- İngiltere seçim sonuçları belli oldu mu? 2019 İngiltere seçimlerini kim kazandı?
- Başakşehir’in muhtemel rakipleri kim? UEFA Avrupa Ligi’nde Başakşehir’in 2.turdaki muhtemel rakipleri…
- Bir Zamanlar Çukurova 48. bölüm izleyicilerle buluştu! Bir Zamanlar Çukurova 49. yeni bölüm fragmanı geldi mi?
- Ferrari detayı dikkat çekiyor… Yerli otomobil fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil özellikleri neler?
- Masterchef Cemre Alican sevgili mi? Masterchef Cemre ile Alican arasında şaşırtan gelişme!
- Masterchef eleme adayları kim? Masterchef’te bu hafta eleme potasında iki güçlü isim…
- Uzmanlardan uyuz salgını uyarısı! Uyuz belirtileri nelerdir? Uyuz hastalığı tedavisi nasıl yapılır?
- Faiz indirimi kararı geldi! 12 Aralık güncel kredi faiz oranları ne kadar? En uygun kredi hangi bankada?