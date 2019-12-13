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KYK borcu olan öğrencilere müjde

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.12.2019
BORÇLUYA MÜJDE

borçlarının yapılandırılmasına ilişkin çalışmalarda sona yaklaşıldı. Faizler ve cezalar silinecek. Ana para taksitle ödenecek. Ödemenin işe girişten sonra başlaması gündemde.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda Kredi Yurtlar Kurumu () kredilerinin geri ödemesi yeniden yapılandırılıyor. Yapılan çalışmaya göre; kredi faizleri silinip, ana para taksitlendirilecek. Ödemenin kredi kullananların işe başlamasından sonraya bırakılması üzerinde duruluyor. Çalışmaya göre; KYK kredilerinin öncelik olarak faizleri silinecek. Sadece ana paranın ödenmesi istenecek. Ödeme ise taksitlendirme yöntemi ile yapılacak. Kredi borcu olanlar için yeni bir ödeme takvimi çıkartılacak. Taksitlerin mümkün olan en uzun süreye yayılması düşünülüyor. Faizlerin yanı sıra gecikme cezaları da silinecek. İcra takipleri de duracak.

KREDİ YERİNE BURS
Öğrenci kredilerinin geri ödemesine ilişkin geçmişten bu yana belli sıkıntılar yaşanıyor. Başkan Tayyip Erdoğan, bu kredi uygulamasını kaldırıp, öğrencilere karşılıksız burs vermeyi düşündüklerini açıkladı. Bu kapsamda da çalışmalar başladı.


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