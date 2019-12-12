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12.12.2019

Bloomberg’den çarpıcı anket: Türk ekonomisi büyüyecek! Büyümede en pozitif görünüm Türkiye’de

Türkiye, dış odaklardan gelen ekonomik saldırıları önemli hamlelerle bertaraf etti. Bu süreç ardından Türkiye’nin ekonomik toparlanma süreci başladı. 2019 yılı sona ererken ünlü ekonomi sitesi Bloomberg’den 2020 yılı için dikkat çeken bir anket geldi. Anket sonuçlarına göre 2020 yılında Türk ekonomisinin büyüyeceği öngörüldü ve büyümede en pozitif görünümün Türkiye’de olduğu sonucu çıktı.

Türkiye karşıtı haberlerle ön plana çıkan ekonomi sitesi ünlü ekonomi sitesi Bloomberg dünyanın önde gelen ekonomi kuruluşları ve stratejilerine 2020 için ekonomik büyüme beklenen ülkeleri sordu. Anket sonuçlarına göre katılımcıların % 64 Türkiye ekonomisinin büyümesini bekliyor.

BÜYÜMEDE EN POZİTİF GÖRÜNÜM TÜRKİYE'DE

Bu Anket sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 64'ü Türkiye'nin 2020 yılında büyüyeceğini, % 26'sı sabit kalacağını, % 10'u ise gerileyeceğini öngördü.

BÜYÜMESİ BEKLENEN DİĞER ÜÇ ÜLKE

Türkiye'nin yanı sarı 2020'de büyümesi beklenen ülkeler ise Brezilya, Endonezya ve Hindistan alarak kayıtla geçti.

FARUK ERDEM: TÜRKİYE'NİN BÜYÜMESİNİ KABULLENMEK ZORUNDA KALDILAR

Bu kritik anketi Takvim Gazetesi Ekonomi Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü, A Haber canlı yayında yorumladı. Erdem, bu anketle birlikte, zamanında rakamlarla ve pozisyonla oynamaya çalışanların bu anketle birlikte Türkiye'nin büyümesini kabullenmek zorunda kaldıklarının altını çizdi.

BAKAN BERAT ALBAYRAK: DÜNYANIN EN GÜÇLÜ 10 EKONOMİSİ ARASINDA YER ALACAĞIZ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dün 2020 yılı bütçe görüşmelerinde, "Güçlüyüz, çünkü tarihin en büyük 3 kur saldırısına rağmen düşmeden, yıkılmadan yolumuza devam ediyoruz. Dünyanın en güçlü 10 ekonomisi arasında yer alacağız." demişti.

Bakan Albayrak ayrıca, "Bugün, küresel ticaret ve finans sisteminin büyük bir türbülanstan geçtiği, belirsizliklerin her geçen gün daha da arttığı bir dönemde, Türkiye son 6 yıldır, içeriden ve dışardan çok faklı saldırılara maruz kaldı. Küresel ticaretteki büyük daralmaya rağmen aldığımız tedbirler ve verdiğimiz desteklerle ihracatımızı düşürmedik. İthalatımızı azaltmak için her alanda yerli kaynakların ve yerli üretimin tercih edilmesini sağladık. Bundan sonraki süreçte de ihracat ve katma değerli üretime dayalı sektörleri desteklemeye, kaynakların bu alanlarda kullanılmasına özen göstereceğiz.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte tüm kazanımların kurumsallaşacağı ve yeni hedeflere daha hızlı, daha emin, daha güçlü adımlarla ilerleyeceğimiz bir yola girdik." ifadelerini kullanmıştı.

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