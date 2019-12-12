Doğa Koleji'nde imzalar an meselesi! 82 bin öğrenciye müjde
Doğa Koleji’nde mutlu son için geri sayım başladı. Türkiye’nin en büyük özel okul grubu olan kurumun devri için ön anlaşma yapıldı. Birkaç güne kamuoyuna duyurulacak olan anlaşmanın ardından, hemen maaşlar ödenecek ve dersler başlayacak...
Türkiye'nin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sonraki en büyük eğitim kurumu olan Doğa Koleji'ndeki mali kriz okulların devriyle mutlu sona ulaşacak. Çalışanların maaşlarının ödenmemesi ve öğretmenlerin ders boykotu ile patlak veren krizin çözümü için geri sayım başladı. TAKVİM'in ulaştığı kaynaklar; büyük bir eğitim grubunun Doğa Koleji ile el sıkıştığını ve yönetime ABD'den uzman bir ekibin geleceğini açıkladı. Birkaç gün içerisinde devir işlemlerinin sonuçlanacağı ve kamuoyuna duyurulacağı ifade edildi. 1.2 milyar liralık borcu olduğu belirtilen kurumun binlerce öğretmeni ve öğrencisi, haberlerimizin ardından rahat nefes aldı.
ALACAKLAR ÖDENECEK
Devralacak grubun kuruma 800 milyon liralık işletme sermayesi de koyacağı öğrenildi. Çocukların durumuyla ilgili endişelenen velilerin rahat olması istenirken, sorunun bu devir işlemiyle kısa sürede çözüleceği, çalışanların da tüm alacaklarının ödeneceği belirtildi.
TAKVİM GAZETESİ'NE TEŞEKKÜR YAĞDI
124 kampüs, 82 bin öğrenci ve 13 bin 500 personeliyle Doğa Koleji'nde güneşli günlerin ışığının görüldüğünü sayfalarına taşıyan TAKVİM Gazetesi'ne, teşekkür telefonları yağdı. Gazeteyi arayan veliler ve öğretmenler, "Önümüzü görmemizi sağladınız", "İçimiz artık rahat", "Yastığa başımı rahat koyacağım" diyerek, teşekkürlerini iletti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- 3600 ek göstergede son durum!
- Kritik gün yarın! İşte bankalardaki güncel faiz durumu...
- Bakan Albayrak: 2022 yılında tamamlanacak
- Emekliye 6062 TL faizsiz avans!
- 10 milyon kişi bekliyor! Asgari ücret masasında neler konuşuldu?
- THY kasımda yüzde 82,3 doluluğa ulaştı
- SSK emeklisine 2.107 TL!
- 3 bin dolar maaşla aşçı aranıyor
- Fed faiz kararını açıkladı
- SGK raporunda 'Ek Gösterge' detayı!
- Bekçilik sözlü mülakat sonuçları Aralık’ta açıklanacak mı? Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Kuruluş Osman 5. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Kuruluş Osman 5. bölüm fragmanı!
- Instagram çöktü mü? Instagram akış yenilenmiyor hatası nedir?
- PSG Galatasaray maçı canlı anlatım izle | Video
- PSG GS maçı şifresiz izleme yolları! CBC Sport uydu frekansı! CBC Sport nasıl izlenir?
- PSG Galatasaray maçı radyodan dinle! PSG GS maçı canlı radyo yayını!
- İçişleri Bakanlığı açıkladı: 2 DEAŞ'lı terörist Almanya'ya iade edildi
- Kuruluş Osman 4. bölüm izle! Kuruluş Osman 4. bölüm tek parça izle!
- Mert’in ölümüne sebep olan Şırınga çikolata nedir? Şırınga şeklinde çikolata tehlikeli mi?
- PSG Galatasaray maçı şifresiz veren kanallar! PSG GS şifresiz veren yabancı kanallar listesi!
- Sağlık Bakanlığı 2019/7 tercih kılavuzu | 2019 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman başlıyor?
- 70 yaşındaki sanatçı kıraathanede kalbine yenik düştü | Mustafa Ödev Necipoğlu kimdir? Video