12 Aralık 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

3 bin dolar maaşla aşçı aranıyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.12.2019
3 BİN DOLAR MAAŞLA AŞÇI ARANIYOR

Yurt dışı danışmanlık firması Müdürü , Amerika ve 'nın açtığı programlarla, / gastronomi alanından mezun olanlara ve bu alanda çalışanlara aylık 3 bin dolar maaşla çalışma imkanı sunduğunu söyledi.

Yurt dışı danışmanlık firması Oxford House Genel Müdürü Deniz Akar, Amerika ve 'nın açtığı programlarla, / gastronomi alanından mezun olanlara ve bu alanda çalışanlara aylık 3 bin dolar maaşla çalışma imkanı sunduğunu söyledi. Turizm ve gastronomi mezunlarının veya sektörde 5 yıllık deneyimi olanların ABD ve Avustralya'nın açtığı programlara katılarak dünyanın en iyi otel ve restoranlarında dolgun maaşlarla çalışma imkanı bulduğunu belirten Akar, "20-35 yaş arasındaki gastronomi çalışanları 18 ay bu ülkelerde çalışabiliyor" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN