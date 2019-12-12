3 bin dolar maaşla aşçı aranıyor
Giriş Tarihi: 12.12.2019
Yurt dışı danışmanlık firması Oxford House Genel Müdürü Deniz Akar, Amerika ve Avustralya'nın açtığı programlarla, turizm/ gastronomi alanından mezun olanlara ve bu alanda çalışanlara aylık 3 bin dolar maaşla çalışma imkanı sunduğunu söyledi.Yurt dışı danışmanlık firması Oxford House Genel Müdürü Deniz Akar, Amerika ve Avustralya'nın açtığı programlarla, turizm/ gastronomi alanından mezun olanlara ve bu alanda çalışanlara aylık 3 bin dolar maaşla çalışma imkanı sunduğunu söyledi. Turizm ve gastronomi mezunlarının veya sektörde 5 yıllık deneyimi olanların ABD ve Avustralya'nın açtığı programlara katılarak dünyanın en iyi otel ve restoranlarında dolgun maaşlarla çalışma imkanı bulduğunu belirten Akar, "20-35 yaş arasındaki gastronomi çalışanları 18 ay bu ülkelerde çalışabiliyor" dedi.
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