Bakan Albayrak: Merkez Bankasının İstanbul'a taşınması 2022 yılında tamamlanacak
Giriş Tarihi: 11.12.2019
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Merkez Bankasının İstanbul'a taşınmasının 2022 yılında tamamlanacağını bildirdi.detaylar gelecek...
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