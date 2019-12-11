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Bakan Albayrak: Merkez Bankasının İstanbul'a taşınması 2022 yılında tamamlanacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.12.2019
BAKAN ALBAYRAK: MERKEZ BANKASININ İSTANBUL'A TAŞINMASI 2022 YILINDA TAMAMLANACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Merkez Bankasının 'a taşınmasının 2022 yılında tamamlanacağını bildirdi.

detaylar gelecek...

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